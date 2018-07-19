Вооруженный конфликт в Донбассе показали на видео глазами снайперов ВСУ

В интернете появилось видео, сделанное прошлой весной на позиции воюющих в Донбассе снайперов Вооруженных сил Украины. На опубликованных кадрах запечатлен выстрел, приведшей к гибели ополченца.

В описании к ролику говорится, что украинские снайперы работают в зоне конфликта парами: один военнослужащий ведет огонь, другой занимается подготовкой стрельбы и снимает ее на видеокамеру. Записи необходимы для последующего разбора действий силовиков.

Кроме того, отмечается, что данный вид боевых действий обходится очень дорого. Так, цена одной американской винтовки составляет 400 тысяч гривен. Деньги, необходимые для приобретения снайперского вооружения, собирают для ВСУ волонтерские организации.

Ранее в четверг сообщалось, что в Донбассе взбунтовались иностранные наемники Киева. Они отказались покинуть зону конфликта, как того требовало армейское командование.