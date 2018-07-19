СМИ узнали имя согласованного Россией и США нового президента Украины

Сменщиком Петра Порошенко на посту президента Украины должна стать Юлия Тимошенко. Как узнали отечественные интернет-СМИ, кандидатура лидера партии «Батькивщина» была одобрена Россией и Соединенными Штатами.

Сайт versia.ru пишет, что Москва и Вашингтон пришли к консенсусу относительно нового главы Украины. РФ и США поддержат Тимошенко по нескольким причинам, отмечает издание. В частности, поведение бывшего премьер-министра предсказуемо, данная черта выгодно отличает ее от Порошенко. Также кандидатура Юлии Тимошенко привлекательна тем, что она никогда не станет своей для украинских праворадикальных сил.

Москву лидер «Батькивщины» устраивает еще и потому, что она готова признать Крым российским регионом, говорится в процитированной заметке. Кроме того, Тимошенко намерена осуществить федерализацию Украины, что также отвечает интересам РФ.

Выборы украинского президента запланированы на весну 2019 года. Результаты соцопросов свидетельствуют, что в настоящий момент Юлия Тимошенко является главным претендентом на эту должность.