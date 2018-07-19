СМИ: Полиция Великобритании установила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании сделала предположение, что в Солсбери Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, и его дочь Юлию отравили несколько человек. При этом британские СМИ заявили, что к этому делу причастны выходцы из России.

Британский телеканал ITV и Press Association сообщают, что правоохранительные органы установили личности подозреваемых в совершении атаки на семью Скрипалей.

«Источник сообщил агентству, что следствие полагает, что оно идентифицировало подозреваемых, виновных в атаке на Скрипалей», - передаёт Press Association в своём Twitter. Телеканал ITV заявил, что к делу причастны несколько человек. При этом следователи уверенны, что подозреваемыми являются русскими.

Как передаёт телеканал, были использованы записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

Напомним, что в 8 июля в Эймсбери Дон Стерджес и Чарли Роули были отравлены тем же веществом нервно-паралитического действия, что и Сергей и Юлия Скрипали. Однако Чарли Роули скончалась в больнице, а Дон Стерджес позже пришёл в сознание.