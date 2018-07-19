М.В. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы

Посольству России в США удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной. В данный момент они находятся в контакте с её адвокатом. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство в Facebook. В США задержана россиянка по подозрению в шпионаже

Против россиянки - уроженки Алтая - выдвинуты обвинения по двум уголовным статьям: сговор и работа в качестве агента иностранного государства. Виновной себя девушка не считает. Как сообщило ведомство, Бутиной грозит до 15 лет лишения свободы. Российские дипломаты пообещали 29-летней девушке оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля.

Напомним, что ранее американские СМИ предполагали, что Бутина хотела наладить связи с местным оружейным лобби – Американской стрелковой ассоциацией (NRA).