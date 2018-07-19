Трамп назвал Черногорию причиной Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп предположил, что Черногория может стать причиной Третьей мировой войны. Черногория в 2017 году вступила в НАТО, стала членом альянса. Глава Белого дома напомнил, что война может начаться в связи с действующим правилом коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников организации вынуждает остальные государства присоединиться к военным действиям.

В интервью Fox News Трампу задали вопрос о Черногории. Ведущий спросил американского лидера: "Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?". По признанию Трампа, и он задает себе этот вопрос, - сообщает Газета.ру.

"Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!" — заявил Трамп. Президент США подчеркнул, что то, что страны НАТО сейчас не вносят необходимые средства в бюджет альянса для покрытия расходов на оборону - несправедливо.

Напомним, маленькая балканская страна Черногория стала 29 членом Альянса год назад. А Североатлантический альянс переживает серьёзный кризис.