Эксперты считают, что Киеву грозит экологическая катастрофа из-за мусора

На Украине целый холм из мусора высотой под 90 метров вырос более чем за три десятилетия под Киевом. Украинские экологи забили тревогу - Киеву грозит масштабная экологическая катастрофа из-за Подгорцевского полигона твердых бытовых отходов.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в интервью изданию "Обозреватель" рассказал, что на полигоне нет никакого бетонного ограждения, а просачивающийся через мусор дождь попадает в подземные воды, отравляя их.

В дождевой воде чего только нет - различные кислоты, щелочи, нефтепродукты, тяжёлые металлы, вредные микробы - сообщает РИА Новости.

За десятки лет на свалке пол украинской столицей накопилось более 10 миллионов тонн отходов, высота мусорного слоя поднялась до 90 метров, что равняется высоте 27-этажного дома. Площадь свалки сейчас составляет 63,7 гектара.

Грунтовая дамба, окружающая свалку, может не выдержать, и тогда масштабы экологической катастрофы будут серьезнее. "По сути, сегодня под Киевом экологическая катастрофа радиусом 10-15 километров вокруг свалки", - уточнил эксперт в сфере экологии.