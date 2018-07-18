Белый дом: Россия вновь может вмешаться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп не исключает возможного вмешательства со стороны России в американские выборы в будущем, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

«Президент и члены его администрации работают, чтобы быть уверенными, что Россия лишена возможности вновь вмешиваться в американские выборы, как это было во время предыдущих администраций», - заявила официальный представитель администрации американского президента Сара Сандерс.

Ранее американский президент сделал два противоречащих друг другу заявления. Так, на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам российско-американского саммита он заявил, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Вернувшись домой после саммита, Трамп сообщил, что доверяет выводам американских спецслужб касательно «российского вмешательства», сообщает RT.