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Британец выиграл миллион благодаря женщине из очереди
18 июля 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Аррон Уолшоу из британского города Оссетт выиграл миллион фунтов стерлингов благодаря женщине, пропустившей его в очереди, чтобы купить лотерейный билет за пару минут до закрытия магазина.
Уолшоу спохватился, что собирался купить лотерейный билет, буквально за пару минут до закрытия магазина. Он подбежал к кассе, но там стояла одна женщина. Она заметила, что мужчина очень спешит, и пропустила его в очереди перед собой, чтобы он успел купить свой лотерейный билет.
На следующее утро выяснилось, что купленный накануне билет выиграл огромную сумму – миллион фунтов стерлингов. «Мы с моей невестой прыгали и танцевали по комнате, мечтая о том, что мы могли бы купить на эти деньги», - поделился эмоциями Аррон Уолшоу.
Сорвавший джек-пот британец поделился своими планами на будущее. Он и его невеста хотели бы устроить «свадьбу мечты», а также приобрести новый дом и автомобиль. При этом мужчина не планирует бросать свою работу, где он трудится штукатуром, сообщают «Известия».
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