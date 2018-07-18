Британец выиграл миллион благодаря женщине из очереди

Аррон Уолшоу из британского города Оссетт выиграл миллион фунтов стерлингов благодаря женщине, пропустившей его в очереди, чтобы купить лотерейный билет за пару минут до закрытия магазина.

Уолшоу спохватился, что собирался купить лотерейный билет, буквально за пару минут до закрытия магазина. Он подбежал к кассе, но там стояла одна женщина. Она заметила, что мужчина очень спешит, и пропустила его в очереди перед собой, чтобы он успел купить свой лотерейный билет.

На следующее утро выяснилось, что купленный накануне билет выиграл огромную сумму – миллион фунтов стерлингов. «Мы с моей невестой прыгали и танцевали по комнате, мечтая о том, что мы могли бы купить на эти деньги», - поделился эмоциями Аррон Уолшоу.

Сорвавший джек-пот британец поделился своими планами на будущее. Он и его невеста хотели бы устроить «свадьбу мечты», а также приобрести новый дом и автомобиль. При этом мужчина не планирует бросать свою работу, где он трудится штукатуром, сообщают «Известия».