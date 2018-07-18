Трамп заявил, что он самый жесткий президент США по отношению к РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что по отношению к России он является самым жестким из всех президентов США, и это никак не может нравиться президенту России Владимиру Путину.

«Никогда не было президента, который был бы жестче к России, чем я. Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали. Посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии», - заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не рад этому. «Он и не должен быть рад, поскольку никогда не было столь жесткого президента по отношению к России, как я».

Первый полноформатный саммит президентов РФ и США состоялся 16 июля в Хельсинки. На пресс-конференции по итогам длившихся около четырех часов переговоров лидеры обеих стран заявили, что заинтересованы в улучшении отношений между странами, сообщает РИА Новости.