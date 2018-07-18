Украина пытается выяснить, что обсуждали Трамп и Путин в Хельсинки
18 июля 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
После российско-американского саммита в Хельсинки Киев отчаянно пытается выяснить у Белого дома, что же такое касательно Украины обсуждали между собой Владимир Путин и Дональд Трамп.
«Сейчас, по моей информации, украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого дома, о каких таких предложениях по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины идет речь», - написал в своем фейсбуке депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительней настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», - заявил ранее президент России Владимир Путин.
Российско-американский саммит на высшем уровне состоялся в Хельсинки 16 июля, передает RT.
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