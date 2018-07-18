К решению ЕС продлить санкции по Крыму присоединилось несколько стран
18 июля 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
К решению Евросоюза продлить экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя сегодня присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
18 июня Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении Крыма и Севастополя еще на год – до 23 июня 2019 года. Ограничительные меры включают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя, а также инвестиции в них. Это решение Евросоюза вызвало бурные и продолжительные аплодисменты на Украине.
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к этой декларации. Они будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», - сообщила сегодня пресс-служба Совета ЕС.
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