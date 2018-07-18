В сети обсуждают выражение лица Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

Внимание пользователей сети привлекло выражение лица Мелании Трамп во время рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным. Они пытаются выяснить, не выглядит ли первая леди США испуганной.

Начало дискуссии положило издание Daily Mail, опубликовавшее фрагмент рукопожатия. Пожимая руку российскому лидеру, супруга американского президента сначала улыбается, а затем резко меняет выражение лица.

Издание объяснило эту резкую смену выражения лица первой леди США испугом, однако пользователи сети не согласились с таким утверждением. «Это очередная ложь Daily Mail. Она всегда быстро меняет выражение лица. Но она не выглядит испуганной», - пишут они.

Российско-американский саммит на высшем уровне состоялся 16 июля в Хельсинки. В общей сложности лидеры России и США общались около четырех часов, сообщает РИА Новости.