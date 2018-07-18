Члены экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» могут беспрепятственно вернуться домой. Их никто не удерживает на территории Украины, заявила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.

«Поночовный (фамилия украинского прокурора) подчеркнул, что граждане Украины – члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины. Они могут беспрепятственно вернуться домой», - заявила Тихончик в своем фейсбуке.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в нейтральных водах Азовского моря Госпогранслужбой Украины 25 марта. 27 июня было продлено досудебное расследование по делу капитана «Норда» Владимира Горбенко, которому по украинским законам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает RT.