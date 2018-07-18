Россия вышла из числа крупнейших держателей госдолга США

Россия выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга. Российские инвестиции в государственные облигации США сократились до минимума и составляют 14,9 миллиарда долларов.

В марте нынешнего года Россия занимала 16-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей казначейских бумаг США. Но уже в мае портфель российского участия в американских долговых обязательствах сократился в три раза. Россия тогда опустилась на 22-юстрочку рейтинга с суммой 48,7 миллиарда долларов.

Сейчас в списке держателей американских казначейских обязательств лидирует Китай с суммой почти 1,2 триллиона долларов. Япония владеет американскими гособлигациями на сумму 1,049 триллиона долларов. Российский портфель составляет всего 14,9 миллиарда долларов, с этой суммой Россия вышла из числа 33 крупнейших держателей американского госдолга, сообщил Минфин США.

«Доходы от продажи американских бумаг пошли на золотовалютные резервы», - приводит пояснение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной РИА Новости.