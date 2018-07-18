У Юпитера нашли еще 12 новых спутников

Астрономам из института Карнеги США обнаружили 12 новых спутников Юпитера. По последним данным вокруг газового гиганта вращается 79 спутников.

Одиннадцать объектов относятся к стандартным лунам, а вот последний 12й весьма интересен. Его орбита вызывает интерес у астрономов, так как она пересекается с орбитами группы внешних спутников, вращающихся по ретроградным орбитам, что повышает риск его столкновения с последними. Этот спутник дальше всех удален от Юпитера, а еще имеет самый большой угол наклона по отношению к планете по сравнению с другой группой спутников.

Во время исследования оказалось, что девять спутников принадлежат внешней группе лун, пишет Ридус. Еще два спутника располагаются немного ближе к Юпитеру, чем первая группа. Согласно наблюдениям, они вращаются с планетой в одном и том же направлении, а еще находятся под одинаковым углом наклона по отношению к Юпитеру.

Двенадцатый спутник назвали Валетудо, в честь богини здоровья и гигиены из римской мифологии, праправнучки Юпитера.