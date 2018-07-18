Финляндия не отзовёт разрешение по «Северному потоку-2»

Финляндия не станет отзывать разрешение на строительство «Северного потока-2», поскольку в этой стране принципы правового государства непреложны, заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Финляндия выдала все необходимые разрешения на проведение работ по строительству газопровода в своей экономической зоне без лишней волокиты. Тем самым финские партнеры на деле подтвердили ранее озвученное ими заявление о деполитизированном подходе к этому проекту, считает российский дипломат.

«Наши финские партнеры относятся к данному проекту исключительно как к коммерческому. Кроме того, они тщательно проанализировали возможное воздействие на окружающую среду в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода», - отметил Павел Кузнецов.

«Финляндия неукоснительно придерживается принципов правового государства. Невозможно даже представить, чтобы она отозвала это решение под воздействием каких-либо политизированных факторов», - приводит мнение дипломата RT.