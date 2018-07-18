Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомменировал задержание Марии Бутиной

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал задержание в Штатах россиянки Марии Бутиной по подозрению в шпионаже. Российский дипломат заявил, что сейчас американские спецслужбы охотятся за российскими гражданами в разных странах мира, а не только в США.

О задержании гражданки РФ Марии Бутиной 16 июля информировало министерство юстиции США. Американцы обвиняют россиянку в "сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". В США 29-летней Бутиной грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает РИА Новости.

Россиянка - уроженка Барнаула, выпускница Алтайского госуниверситета. Бутина занималась общественной работой еще в студенчестве, - сообщили алтайские СМИ. Позже стала Александра Торшина, который до 2015 года был сенатором от Марий-Эл, а затем стал зампредом Центробанка. В апреле текущего года его включили в санкционный список США. Торшин входит в попечительский совет российской Федерации практической стрельбы, является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Второй и последний человек с таким статусом из России — Мария Бутина, - сообщает altapress.ru.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA).

"К сожалению, американские спецслужбы охотятся за нашими гражданами не только в США, но и за рубежом", — сказал Антонов.