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Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, рассказали подробности своего "заточения"

18 июля 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, рассказали подробности своего "заточения"
фото: globallookpress.com

Днем в среду, 18 июля, в Таиланде началась пресс-конференция с участием детей, спасенных из затопленной пещеры Тхам Луанг. Члены детской футбольной команды находились в заточении более двух недель.

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Губернатор провинции Чианграй Прачона Пратсакуна отметил, что данная встреча является единственной возможностью для журналистов задать мальчикам и их тренеру вопросы. После завершения пресс-конференции ребята вернутся в свои дома и постараются жить обычной жизнью, передает ТАСС.

В рамках трансляции, которую можно увидеть на страничке РИА "Новости" на YouTube один из детей признался, что ему постоянно хотелось есть, он мечтал о жареном рисе. Другой мальчик сообщил, что через три дня вынужденного заточения он начал думать, как сделать подкоп и выбраться из пещеры. Кроме того, члены футбольной команды отметили, что в какой-то момент вода начала подниматься, вследствие чего им пришлось найти место повыше. Все это время они слышали звуки дождя снаружи.

Один из дайверов, который также присутствовал на мероприятии, признался, что сильно ударился головой о камень, когда пытался доплыть до мальчиков, однако собрался и сказал себе, что должен завершить начатое.

Отметим, что мальчики выглядят здоровыми и счастливыми. Ни один из них не кажется подавленным, хотя каждому пришлось пережить множество неприятных моментов.

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