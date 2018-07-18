Сегодня вечером детей, спасенных из пещеры в Таиланде, выпишут из больницы

Сегодня вечером все двенадцать детей, вызволенных из затопленной пещеры в Таиланде, будут выписаны из больницы. Данную информацию в среду, 18 июля, предоставило руководство медицинского учреждения.

В настоящий момент члены детской футбольной команды и их тренер находятся на карантине в больнице города Чианграй. Как уточняет телеканал Thai PBS, в настоящий момент ребята чувствуют себя хорошо и уже могут находиться не под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что дети сегодня примут участие в телепередаче, которая будет демонстрироваться по всем телеканалам Таиланда.