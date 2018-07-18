//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Теннисистку Шарапову критикуют в соцсетях за "возрастные" наряды
- Виктория Дайнеко не исключила, что может вернуться к бывшему мужу
- Актриса Линдси Лохан намерена усыновить ребенка из Сирии
- Ксения Собчак высказалась о второй беременности
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Пранкеры от имени Пашиняна уговорили Юнкера приехать на шашлыки в Ереван
18 июля 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что прикинулись премьер-министром Армении Николом Пашиняном и позвонили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Они пригласили политика в Ереван на шашлыки.
Согласно последней информации, Юнкер согласился прибыть в столицу Армении и отведать местное мясо. Кроме того, пранкеры пожаловались главе ЕК на сильное давление с американской стороны, на что получили ответ, что господину Трампу вновь и вновь придется объяснять, как именно устроен мир.
Жан-Клод Юнкер в финале разговора с "руководителем армянского правительства" заявил, что все будет хорошо и пожелал удачи "Николу Пашиняну", передает РИА "Новости".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
СМИ: в Эймсбери погибшая женщина сама нанесла на себя отравляющее вещество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Появились новости о возвращении россиянам накопительной части пенсии
//В мире
Всю ночь играл в компьютер: пропавшего в Новокузнецке ребенка нашли у знакомых
//Новости партнеров
Теннисистку Шарапову критикуют в соцсетях за "возрастные" наряды
//Спорт
//Политика
//Культура
//Новости СМИ2
//В мире
Пранкеры от имени Пашиняна уговорили Юнкера приехать на шашлыки в Ереван
//В мире
Антонов: вопрос санкций на встрече Путина и Трампа не обсуждался
//Общество
В Крыму над акваторией Черного моря было замечено два сильных смерча
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
У Керчи неизвестными было повреждено 15 надгробий на мусульманском кладбище
//Наука
//В мире
По подозрению в убийстве Ксении Туленковой задержан 24-летний мужчина
//В мире
СМИ узнали о создании американцами «оружия возмездия» против летчиков РФ в Сирии
//Общество
Суд арестовал бывшего главу московского управления СК Дрыманова до 12 сентября
//Мнение
Эксперт высказалась о заявлении Трампа насчет "вмешательства России" в выборы
//В мире
//В мире
Армия Донбасса накрыла огнем ВСУ в ответ на гибель ополченцев от рук снайперов
//Общество
Два альпиниста из Москвы пострадали при камнепаде в Приэльбрусье
//Общество
В ДТП на Ташкентской улице в Москве сегодня утром погибли три человека