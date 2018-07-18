Пранкеры от имени Пашиняна уговорили Юнкера приехать на шашлыки в Ереван

Российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что прикинулись премьер-министром Армении Николом Пашиняном и позвонили главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Они пригласили политика в Ереван на шашлыки.

Согласно последней информации, Юнкер согласился прибыть в столицу Армении и отведать местное мясо. Кроме того, пранкеры пожаловались главе ЕК на сильное давление с американской стороны, на что получили ответ, что господину Трампу вновь и вновь придется объяснять, как именно устроен мир.

Жан-Клод Юнкер в финале разговора с "руководителем армянского правительства" заявил, что все будет хорошо и пожелал удачи "Николу Пашиняну", передает РИА "Новости".