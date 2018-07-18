Антонов: вопрос санкций на встрече Путина и Трампа не обсуждался
18 июля 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов утром в среду, 18 июля, заявил, что в рамках переговоров президентов России и США в Хельсинки вопрос снятия антироссийских санкций не обсуждался.
Дипломат отметил, что в той части беседы, где он присутствовал лично, политики говорили о проблемах экономического взаимодействия двух стран, передает РИА "Новости".
Антонов подчеркнул, что Владимир Путин никогда не инициирует тему санкций и не просит кого-либо снять их. Посол уточнил, что Россия не признает вышеуказанные ограничения и намерена работать в тех условиях, которые сложились к настоящему моменту.
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