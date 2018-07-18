Антонов: РФ хочет, чтобы США предъявили доказательства вмешательства в выборы

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сделал важное заявление. По словам дипломата, Москва хочет, чтобы Вашингтон предъявил доказательства вмешательства РФ в американские выборы.

Об этом посол заявил утром 18 июля журналистам. Антонов перефразировал китайскую пословицу, отметив, что даже из сотни мышей одного тигра не сделаешь. Он уточнил, что сколько бы обвинений не поступало в адрес России, единственным доказательством могут стать реальные факты, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп склонен доверять американским спецслужбам в вопросе вмешательства в избирательный процесс.