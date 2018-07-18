Звёзды Голливуда против Трампа

16 июля в финском городе Хельсинки прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Несмотря на то, что, по мнению многих экспертов и самих лидеров двух государств, переговоры прошли успешно, среди американской элиты возникло бурное недовольства поведением Трампа на встрече. Знаменитый актер Арнольд Шварцнеггер в своем видеоролике в Твиттере подверг республиканца критике. По его мнению, Трамп «предал американскую разведку, юридическую систему и самое главное - свою страну» Более того, Шварцнеггер заявил, что на фоне Путина Трамп выглядел, как « мокрая макаронина». Помимо американского актера, с критикой выступил и ведущий канала CNN Андерсон Купер. "Вы посмотрели, вероятно, на этом саммите самое позорное из всех выступлений американского президента перед российским лидером, которое я когда-либо видел."

Стоит отметить, что еще в 2016 году, когда проводилась предвыборная компания, многие звезды Голливуда принимали активное участие в акциях поддержки Хиллари Клинтон. Например, большая часть «Мстителей», к которым относится Роберт Дауни-младший, Скарлет Йоханссон, Марк Руффало, Дон Чидл, снялись в роликах протеста, агитирующих людей не отдавать свой голос за Трампа. В то же время Джулианна Мур, Стэнли Туччи, Нил Патрик Харрис, Мартин Шин. Леонардо Ди Каприо в компании с Джастином Тимберлэйком в конце августа устроили торжественный прием в честь Хиллари Клинтон. Мерил Стрип, являющаяся обладательницей трех премий Оскар, произнесла сверхстрастную речь на официальном мероприятии о выдвижении Хиллари в президенты.

Однако, несмотря на большое количество недоброжелателей в кругах американской творческой элиты нашлись и те, кто поддерживал политику Дональда Трампа. Это, к примеру, известный всем «крепкий орешек» Брюс Уиллис, который всю предвыборную кампанию считал истерию вокруг кандидатуры Клинтон чуть ли не содомией и держался в стороне от громких заявлений. Помимо Уиллиса, в поддержку республиканца высказывался и один из самых уважаемых деятелей кино Клинт Иствуд. «Без Трампа нас ждет печальный опыт Европы», — убежден актер. В клуб сторонников Трампа входит, в том числе, и Майк Тайсон, которого связывали с ним деловые отношения: миллиардер помогал боксеру в финансовых вопросах, а также избавил от тюремного заключения. «Я черный (парень) из трущоб, одних из самых бедных в стране. Я много чего в жизни повидал. Но я с ним знаком. И когда мы встречаемся, он жмет мне руку, выказывает уважение к моей семье. Больше никто из них — ни Барак, ни кто-либо другой — так не поступают».

Но все же, большая часть американских знаменитостей, за исключением некоторых, критикует политику Трампа, остается недовольной его поведением по отношению к России. Это ставит под сомнение его возможное переизбрание на следующий президентский срок. Однако пока остается только догадываться, какой сценарий смогут разыграть звезды Голливуда во время следующей предвыборной кампании, запасемся попкорном и понаблюдаем.