Опубликовано видео со следами применения Украиной высокоточных ракет против ДНР

Сотрудники пресс-службы армии ДНР сняли на видео последствия ракетной атаки Вооруженных сил Украины против города Докучаевска, который контролируется властями самопровозглашенной республики. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером в понедельник. Снаряд, выпущенный украинским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), попал в жилой дом. В результате пострадали 63-летняя женщина и годовалый ребенок.

Военный корреспондент, побывавший на месте обстрела, подчеркнул, что ПТРК является высокоточном оружием. Обслуживающий комплекс оператор видит цель и до конца сопровождает ракету в полете, поэтому говорить о том, что мирное население Донбасса было атаковано по ошибке, нельзя. Автор сюжета назвал случившееся запланированным террористическим актом противника, направленным против гражданских лиц.