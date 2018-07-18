На Украине обнаружили вспышку ботулизма

Министерство здравоохранения Украины на прошлой неделе зафиксировали пятый летальный случай ботулизма. На 16 июля 2018 года на Украине заболели ботулизмом 65 человек.

Как сообщает министерство, один мужчина умер дома, источником ботулизма, вероятно, является некачественная вялена рыба домашнего приготовления. В Минздраве предупредили, что на сегодняшний день есть сыворотки от ботулизма. Получить её можно в любые дни. Как сообщают СМИ, сыворотки были переданы Украине в качестве гуманитарной помощи со стороны ООН.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор предупреждал о росте заболеваемости корью на Украине, передаёт russian.rt.