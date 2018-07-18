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Россия надеется на безвизовые поездки в Японию
18 июля 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Россия надеется на заинтересованность японских властей в безвизовом режиме. По словам посла РФ в Японии Михаила Галузина, Москва в этом вопросе готова идти настолько далеко, насколько к этому будет готов Токио.
Как поясняет Галузин, Россия является сторонником «максимально возможной либерализации визового режима с Японией», передаёт РИА Новости. Такую либерализацию он рассматривает как важный фактор активизации общения между гражданами, активизации туристических потоков, бизнес-контактов и т.д. Как подчеркнул посол, вариантов может быть много. Это как и безвизовый въезд на 72 часа, так и на 30, 60 дней.
Посол выразил надежду, что японские коллеги тоже проявят готовность к этому вопросу.
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