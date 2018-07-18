СМИ узнали о создании американцами «оружия возмездия» против летчиков РФ в Сирии

Американские специалисты работают над созданием «оружия возмездия» против российских летчиков, несущих службу на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Издание «Свободная пресса» пишет, что на территории штата Калифорния прошли учения, в ходе которых был испытана переносная станция, предназначенная для радиоэлектронной борьбы. Американцы не скрывают, что разрабатываемое оборудование будет применено против российских военнослужащих в Сирии, рассказывается в статье. Ее автор прогнозирует, что мобильные станции в будущем окажутся в руках поддерживаемых Вашингтоном боевиков, воюющих в арабской республике. Экстремисты могут попытаться заглушить с помощью этих приборов российские радары, действующие в районе авиабазы Хмеймим, во время очередной атаки беспилотников на военный объект.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что дрон ВКС РФ снял на видео удары по протурецким вооруженным формированиям в сирийской провинции Хама.