Британские СМИ: в отравлении Скрипалей замешана сотрудница военной разведки РФ

В средствах массовой информации появились новые данные об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В некоторых изданиях говорится, что в данном деле замешаны шесть человек.

Согласно некоторым сообщениям, во главе этой группы стоит женщина – сотрудница российской военной разведки. Как сообщает "Свободная пресса", подобные предположения у британской стороны возникли после показаний брата человека, отравленного в городе Эймсбери. Мужчина сообщил, что его родственник гулял с девушкой по парку, где и подобрал флакон духов. Пара распылила содержимое на себя, не подозревая, что внутри находится нервно-паралитическое вещество.

Как отмечает издание Daily Mail, версия с флаконом говорит в пользу предположения о том, что в группу из шести человек, отравивших Скрипалей, входила женщина. Журналисты не исключают, что дама-офицер играла в команде ключевую роль. Впоследствии контейнер с ядом просто выбросили, а затем его нашли жители Эймсбери.