В Белом доме призвали республиканцев открыто критиковать Трампа

Глава аппарата Белого дома Джон Келли призвал республиканцев открыто критиковать президента США Дональда Трампа. Такой призыв Келли сделал после саммита президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа, состоявшегося в Хельсинки. Трамп объяснил, почему не считает Россию своим противником

Итоги встречи Трампа с Путиным обсуждают несколько дней во всем мире. Бывший американский генерал, министр внутренней безопасности США, ныне глава аппарата Белого дома.

Келли страшно возмутился ошибкой Трампа на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи, когда американский лидер сказал, что у него не было оснований предполагать, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, - сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Vanity Fair.

Высказывание Трампа сейчас много критикуют в американских СМИ, хотя американский президент уже заявил, что оговорился.

По данным издания, Келли призвал республиканцев публично критиковать Трампа, чтобы он вернулся к своим высказываниям и пересмотрел их.

Напомним, в Белом доме Трамп вчера заявил, что вообще-то он хотел сказать, что не видит причин, почему Россия не могла бы вмешаться в выборы. Это полностью отрицает то, что он сказал в на самом деле в Хельсинки.