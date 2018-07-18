Обаме не нравится, как Трамп управляет США

Экс-президент США Барак Обама заявил накануне, что ему не нравится, как действующий американский лидер Дональд Трамп управляет страной. Политик сделал заявление в весьма завуалированной форме.

По словам Обамы, американцы живут в неопределенные и странные времена, когда заголовки газет ежедневно внушают беспокойство. Выступая в Йоханнесбурге на церемонии в честь 100-летия южноафриканского лидера Нельсона Манделы, бывший лидер Штатов отметил, что сейчас активно распространяется политика косности, страха и недовольства, передает kp.ru.

Барак Обама добавил, что не является паникером, однако может констатировать факты. Он убежден, что те, кто сейчас находятся у власти, способны подорвать абсолютно все нормы, придающие демократии смысл, сообщает РИА "Новости". Интересно, что экс-президент ни разу не назвал в своей речи имя Дональда Трампа.