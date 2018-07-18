Спасённые из пещеры тайские школьники встретятся с журналистами

В среду вечером состоится единственная пресс-конференция журналистов и спасённых из пещеры в Таиланде школьников и их тренера. У мировых СМИ будет одна возможность задать вопросы ребятам.

Как передаёт ТАСС, после этого школьники вернутся домой и постараются жить обычной жизнью. Губернатор провинции Чианграй Прачона Пратсакуна заявил, что дети больше не будут потом общаться с прессой, так как хотят предотвратить вторжение в их личную жизнь. Губернатор предупредил, что тот, кто проигнорирует положение, может понести наказание в соответствии с законами страны о защите детей. По его словам, все вопросы должны быть заранее согласованы с лечащими врачами, чтобы избежать нежелательных тем.

Известно, что большая часть вопросов связана с первым днём учащихся. Многие СМИ хотят узнать, как ребята попали в пещеру, и что произошло внутри, так как информация властей отличается от рассказов родителей. По словам источника, это противоречит рекомендациям врачей, которые просили избегать неприятных тем.

Напомним, что школьники вместе со своим тренером решили переждать дождь в пещере Тхам Луанг, но были вынуждены остаться в заточении на две недели.