На Канарах свирепствует опасное заболевание

В Испании зафиксирована вспышка инфекции, иногда называемой палочка Фридлендера. Она является возбудителем пневмонии и менингита. Об этом сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Заболели 13 туристов из Швеции и Норвегии. Заболевание передается воздушно-капельным путем, поэтому исключать, что заболевших будет еще больше, нельзя, пишет The Sun. Как отмечается в центре, избавиться от опасной инфекции лучше там, где ее подхватил, тогда вирус не будет распространяться по странам и континентам.