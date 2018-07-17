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ЕСПЧ обязал РФ выплатить участницам Pussy Riot 37 тысяч €
17 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить более 37 тысяч евро компенсации участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение положений Европейской конвенции в их отношении.
«Суд постановил взыскать с России в качестве компенсации морального ущерба по 16 тысяч евро в пользу госпожи Алехиной и госпожи Толоконниковой. В пользу госпожи Самуцевич – 5 тысяч евро», - сообщается в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
Кроме того, ЕСПЧ обязал Россию, как проигравшую сторону, возместить судебные издержки в размере 11 760 евро.
Европейский суд по правам человека считает, что в ходе расследования инцидента в московском храме Христа Спасителя (скандально известная «панк-молитва») в отношении участниц группы были нарушены некоторые положения Европейской конвенции по правам человека.
Судебное решение ЕСПЧ по делу «Алехина и другие против РФ» может быть обжаловано в течение трех месяцев, сообщает RT. Тем временем бесноватые "панки" продолжают свою неадекватную "артистическую деятельность", стремясь получить теперь уже мировую известность, устроив провокацию на финальном матче чемпионата мира по футболу.
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