ЕСПЧ обязал РФ выплатить участницам Pussy Riot 37 тысяч €

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить более 37 тысяч евро компенсации участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение положений Европейской конвенции в их отношении. Вдруг на поле выбегают, и Россию подставляют …

«Суд постановил взыскать с России в качестве компенсации морального ущерба по 16 тысяч евро в пользу госпожи Алехиной и госпожи Толоконниковой. В пользу госпожи Самуцевич – 5 тысяч евро», - сообщается в судебном решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ обязал Россию, как проигравшую сторону, возместить судебные издержки в размере 11 760 евро.

Европейский суд по правам человека считает, что в ходе расследования инцидента в московском храме Христа Спасителя (скандально известная «панк-молитва») в отношении участниц группы были нарушены некоторые положения Европейской конвенции по правам человека.

Судебное решение ЕСПЧ по делу «Алехина и другие против РФ» может быть обжаловано в течение трех месяцев, сообщает RT. Тем временем бесноватые "панки" продолжают свою неадекватную "артистическую деятельность", стремясь получить теперь уже мировую известность, устроив провокацию на финальном матче чемпионата мира по футболу.