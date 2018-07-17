Посол РФ в Таллине получил вызов в МИД Эстонии
17 июля 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Эстонии вручил российскому послу ноту в связи с якобы произошедшим накануне нарушением воздушного пространства эстонского государства двумя российскими пассажирскими самолетами.
«Инциденты произошли в понедельник до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus А319, затем – Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. Транспондеры обоих судов были включены. Однако ни один из самолетов не предоставил план полета. В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали», - заявила сегодня пресс-служба эстонских Сил обороны.
Эстонские военные утверждают, что это уже шестой случай нарушения воздушного пространства республики за этот год со стороны российских самолетов. В связи с этим МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему соответствующую ноту, которая должна быть передана в Москву, сообщает РИА Новости.
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