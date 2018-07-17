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Названо имя самого высокооплачиваемого актера в мире

17 июля 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Названо имя самого высокооплачиваемого актера в мире
Globallookpress.com

Голливудский актер Джордж Клуни назван самым высокооплачиваемым актером планеты. По версии американского журнала Forbes, за прошедший год Джордж Клуни заработал 239 миллионов долларов.

С такой цифрой заработка Джордж Клуни возглавил список журнала Forbes из самых финансово успешных знаменитостей. Немалую долю в общей прибыли дала голливудскому актеру продажа компании по производству текилы, сооснователем и совладельцем которой он был с 2013 года.

Хоть и с большим отставанием в цифрах, но все же вторую строчку рейтинга занял Дуэйн «Скала» Джонсон. Ему за прошедший год удалось заработать 124 миллиона долларов.

На почетное третье место журнал поместил Роберта Дауни-младшего. Доходы «Железного человека» за прошлый год составили 81 миллион долларов, сообщает Lenta.ru.

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