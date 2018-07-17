Созданный для войны с Украиной боевой робот защитников Донбасса попал на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлены испытания боевого робота, созданного конструкторами Донецкой народной республики. Предполагается, что в скором времени данное оружие будет отправлено на фронт.

Как узнали журналисты издания dailystorm.ru, на комплекс «Турель» можно устанавливать несколько видов пулеметов. По словам донецких специалистов, данное оружие управляется на дистанции до 800 метров. Комплекс способен удерживать и сопровождать цель. Сектор обслуживания «Турели» - более километра.

Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали ракетами город Докучаевск, который расположен на территории самопровозглашенного государства. Согласно информации, распространенной администрацией данного населенного пункта, один из выпущенных противником снарядов попал в жилой дом.