Американцев программируют на русофобию, заявила Памела Андерсон

Американская актриса Памела Андерсон заявила, что граждан США программируют бояться русских и во всем винить Россию, тогда как в действительности русские эмоциональны и отзывчивы.

«Мы в Америке запрограммированы думать, что если что-то идет не так, то в этом виновата Россия. Это уже наша фишка. А у них это уже превратилось в избитую шутку. «Ну, что мы натворили в этот раз?» - спрашивают у меня, когда я навещаю Россию», - рассказала Памела Андерсон.

Актриса также отметила, что сложившийся в Штатах стереотип рисует русских как очень мужественных, но суровых и грубых, пугающих людей, тогда как в действительности дело обстоит совсем иначе.

«Когда я рассказывала в России о жестоком обращении с животными, с дельфинами, которых незаконно ловят и продают потом в Китай, то у некоторых из них даже слезы на глаза наворачивались. Русские могут быть очень эмоциональными, сопереживающими и желающими творить добрые дела», - подытожила свое видение русских Памела Андерсон, пишет Lenta.ru.