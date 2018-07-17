Туристов задержали и оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима

Туристов из Венгрии оштрафовали за попытку украсть кирпичи с территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим на территории Польши. На семейную пару пожаловались другие посетители данного места.

Отмечается, что мужчина и женщина ходили по территории бывшего концентрационного лагеря и складывали в сумку кирпичи, лежавшие на земле. Полиция предъявила гражданам обвинение в похищении культурного наследия, передает "Свободная пресса".

Туристы признали свою вину и отметили, что хотели забрать с собой кирпичи, чтобы привезти их домой в качестве сувениров. И мужчина, и женщина выплатили штраф в размере 346 евро и получили условный срок на 12 месяцев, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.