Киевские силовики атаковали ракетами город Докучаевск, контролируемый властями Донецкой народной республики. Информацию об инциденте, произошедшем накануне вечером, раскрыли в администрации населенного пункта.

В сообщении, процитированном сайтом «Новороссия», говорится, что один из боеприпасов, которые выпустили украинские военные, попал в жилой дом. В результате получила ранения 63-летняя женщина.

Еще один обстрел был зафиксирован в Докучаевске в понедельник в дневное время. Снаряды повредили два строения.

Ранее во вторник сообщалось, что 72-й бригаде Вооруженных сил Украины, дислоцированной в зоне боевых действий в Донбассе, разрешили сорвать перемирие, которые было установлено в связи с проведением сельскохозяйственных работ. Соответствующие сведения оказались в распоряжении ополченцев Луганской народной республики.