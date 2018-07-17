Трампа критикуют за отсутствие жесткости по отношению к Путину

Американского лидера Дональда Трампа начали критиковать после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. СМИ считают, что глава США был недостаточно жестким по отношению к коллеге.

В изданиях появилась информация о том, что Трамп полностью проигнорировал советы, которые ему давали сотрудники администрации. Президента Штатов призывали занять более жесткую позицию в беседе с Путиным, передает газета Washington Post, ссылаясь на источники.

Оказалось, что Дональд Трамп перед саммитом получил материалы на ста страницах, в которых объяснялась польза выстраивания более сурового диалога с главой РФ, однако все высказывания американского лидера в рамках переговоров противоречили намеченному плану.