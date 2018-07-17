В Госдуме высказались о задержании гражданки России в США

Утром во вторник, 17 июля, в Госдуме высказались о задержании гражданки России Марии Бутиной. Согласно последней информации, россиянка вела незарегистрированную деятельность в качестве агента.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с RT отметил, что арест Бутиной связан с переговорами президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Эксперт убежден, что, вероятно, будут и другие подобные случаи, поскольку в настоящий момент идет ожесточенная борьба за право определять направление внешней политики Штатов.

Затулин добавил, что также подобный выпад может быть направлен в сторону Трампа, который выразил готовность наладить отношения с Россией.