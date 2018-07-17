Воюющим против ополченцев ВСУ разрешили сорвать «хлебное перемирие» в Донбассе

Воюющим против ополченцев Донбасса Вооруженным силам Украины разрешили сорвать «хлебное перемирие», установившееся в зоне конфликта. С соответствующим заявлением выступили в Народной милиции ЛНР.

Спикер силового ведомства самопровозглашенного государства Андрей Марочко рассказал на брифинге для представителей СМИ, что командование 72-й бригады ВСУ разрешило военнослужащим соединения атаковать республику. Марочко не исключил, что это распоряжение спровоцирует обострение обстановки в районе города Дебальцево, передает агентство «Новороссия».

Ранее сообщалось, что луганские ополченцы узнали о планах противника по наращиванию своей снайперской группировки. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении защитников народной республики, украинские военнослужащие получат приказ осуществлять провокационные обстрелы в зоне конфликта.