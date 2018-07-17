Названо имя самого богатого человека планеты

Утром во вторник, 17 июля, стало известно имя самого богатого человека планеты. Согласно последней информации, в обновленный рейтинг богатейших людей современности попали также 23 россиянина.

На первом месте в данном списке самых богатых жителей Земли оказался создатель торговой интернет-площадки Amazon Джефф Безос, который заработал 150 миллиардов долларов и опередил Билла Гейста, передает URA.RU.

Отмечается, что только в текущем году предприниматель смог увеличить собственный капитал на 52 миллиарда долларов.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, ссылаясь на данные Bloomberg, самым богатым гражданином РФ стал Владимир Лисин, доход которого составил 19,8 миллиарда долларов.