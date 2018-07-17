Президент США назвал ключевую проблему современного мира
17 июля 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне решил назвать ключевую проблему современного мира. Своим мнением по данному вопросу американский лидер поделился с представителями СМИ.
По мнению Трампа, ядерная проблема является самой сложной в настоящее время. Президент США отметил также, что Россия и Америка, которые сейчас располагают 90 процентами ядерного оружия, уже начали делать шаги для улучшения ситуации, сообщает портал "Газета.Ru". Дональд Трамп уточнил, что в решении данной проблемы нет никакой спешки.
Действующий президент Штатов напомнил в интервью телеканалу Fox News, что его предшественник Барак Обама считал самой большой сложностью современного мира глобальное потепление и был неправ.
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