Президент США назвал ключевую проблему современного мира

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накануне решил назвать ключевую проблему современного мира. Своим мнением по данному вопросу американский лидер поделился с представителями СМИ.

По мнению Трампа, ядерная проблема является самой сложной в настоящее время. Президент США отметил также, что Россия и Америка, которые сейчас располагают 90 процентами ядерного оружия, уже начали делать шаги для улучшения ситуации, сообщает портал "Газета.Ru". Дональд Трамп уточнил, что в решении данной проблемы нет никакой спешки.

Действующий президент Штатов напомнил в интервью телеканалу Fox News, что его предшественник Барак Обама считал самой большой сложностью современного мира глобальное потепление и был неправ.