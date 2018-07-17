Трамп: Путин был очень силен в рамках саммита в Хельсинки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал важное заявление о своей встрече с российским коллегой. По его словам, глава России Владимир Путин на саммите в Хельсинки был очень силен.

Трамп, комментируя итоги своих переговоров с российским лидером, заявил, что они потрясающе провели время. В рамках интервью телеканалу Fox News, глава США отметил, что им с Путиным удалось обсудить очень большой спектр вопросов, в частности, экономику, ядерное оружие, войну, мир, Украину и Сирию. Более того, оказалось, что политики коснулись даже вопросов Израиля.

По словам Дональда Трампа, в рамках переговоров они с Владимиром Путиным смогли прийти к важным выводам. Он также выразил надежду на более частые встречи с коллегой.