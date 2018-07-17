Трамп убежден, что Россия не располагает компроматом на него

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о компромате на самого себя. Глава США убежден, что если бы Россия располагала какой-либо порочащей информацией о нем, она была бы обнародована.

Трамп подчеркнул, что ранее являлся очень успешным бизнесменом, однако это не означает, что российская сторона имеет компромат на него. Об этом политик и миллиардер заявил в ходе интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистами этого канала отметил, что спецслужбы не располагают компрометирующими данными об американском лидере. Более того, глава РФ добавил, что не знал о поездке Трампа в Москву, когда тот активно занимался бизнесом.