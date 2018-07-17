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Трамп убежден, что Россия не располагает компроматом на него

17 июля 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп убежден, что Россия не располагает компроматом на него
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление о компромате на самого себя. Глава США убежден, что если бы Россия располагала какой-либо порочащей информацией о нем, она была бы обнародована.

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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с журналистами этого канала отметил, что спецслужбы не располагают компрометирующими данными об американском лидере. Более того, глава РФ добавил, что не знал о поездке Трампа в Москву, когда тот активно занимался бизнесом.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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