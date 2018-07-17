Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что на совместной пресс-конференции по итогам саммита президент США выглядел «как маленький фанат Путина».

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина. Как маленький фанат Путина. Я все спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», - заявил «железный Арни» в своем твиттере.

Кроме того, «Терминатор» выразил мнение, что американский президент на саммите с российским лидером предал не только американскую разведку, но и систему правосудия, да и всю страну в целом.

«Вы – президент США. Вам не следует этого делать. Что с вами такое? Президент Трамп, помните: Америка – прежде всего», - приводит слова Арнольда Шварценеггера РИА Новости.