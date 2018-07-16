В США задержана россиянка по подозрению в шпионаже

В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина по подозрению в шпионаже в пользу России. Женщина якобы работала на российского чиновника, который находится в санкционном списке США.

Об этом сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки. По сведениям ведомства, Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».

Марию задержали вчера, 15 июля. Окружной суд округа Колумбия оставил ее под стражей до слушаний 18 июля.

Ранее СМИ в США высказывали предположение, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным, передает РИА Новости.