Турчинов заявил, что Украина втрое увеличит выпуск ракет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что одним из основных приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса является разработка новых образцов ракетного оружия. Турчинов провозгласил Украину "морской державой со времен Киевской Руси"

Речь идёт прежде всего о ракетах, которые в дальнейшем обеспечат надёжную противовоздушную оборону страны, отмечает Турчинов.

Турчинов посетил Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ознакомился с оборудованием, которое позволяет выполнять «высокоточные технологические функции, необходимые для производства современных ракетных систем». Новое оборудование поможет увеличить выпуск продукции в три раза, при этом Турчинов особо отметил, без российских комплектующих.