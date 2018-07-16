Порошенко опасается нападения России на Мариуполь

На международных учениях, проходящих в Одессе, Петр Порошенко заявил о запланированной атаке России на Мариуполь. Резкое увеличение группировки в Крыму и Азове со стороны России очень его беспокоит.

Россия планирует "заблокировать Украину на Азовском море", считает Порошенко. Возможна, по его словам, военная операция по атаке на Мариуполь, "где осуществляется экспорт продукции чёрной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря".

Решением для так называемого "сдерживания угрозы" со стороны РФ украинский лидер видит учения Sea Breeze - 2018, в которых участвуют как Вооруженные силы Украины, так и подразделения стран-членов НАТО. Порошенко уверен, что укрепление боевого потенциала ВМС необходимо.